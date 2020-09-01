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01.09.2020 22:47
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Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь замминистра культуры Чечни. «Без культуры нет нации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении на должность первого заместителя министра культуры республики его дочери Айшат. Об этом он написал 1 сентября в своем телеграм-канале.

«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах», — уверяет Кадыров.

21-летняя Айшат Кадырова является президентом дома моды Firdaws. Год назад открыла бутик в Москве, в феврале этого года ее коллекцию показали в Париже.

«Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого ДЕДУШКИ: «Без культуры нет нации». Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — подытожил глава Чечни (орфография и пунктуация оригинала).

Отметим, 23 августа Айшат Кадырова в своем Instagram уже вспоминала это высказывание своего дедушки.

«Без культуры нет нации» — говорил мой дедушка. Его слова стали девизом моей жизни и работы. И мысленно я отвечаю ему: «Без тебя не было бы всех нас», — написала она.

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Человек, изменивший ход истории. Герой России. Президент Чечни. Так говорят об Ахмат-Хаджи Кадырове. Таким его знают и помнят. Сегодня его имя носят парки, стадионы, улицы. А в моём сердце хранится память о человеке с тёплым глубоким взглядом, сильными руками и добрыми глазами, в которых было столько любви к своим внукам, детям, родным. А как он шутил и смеялся. «Без культуры нет нации»- говорил мой дедушка. Его слова стали девизом моей жизни и работы. И мысленно я отвечаю ему: «Без тебя не было бы всех нас» ДАЛА ХЬАН Г1АЗОТ КЪОБАЛА ДОЙЛА! ХЬА К1ЕНТА ЙО1 ХИЛАР СУНА ДОККХА ДОЗАЛЛА ДУ!

Публикация от Кадырова Айшат Рамзановна (@ayshatkadyrova_)

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Комментарии (5)

azul
А что такое истинные чеченские ценности?
hal9000
ну как бы все понятно...предлагаю выпить по рюмашке..тока не больше..и закусить обязательно...ато скажут что я вас спаиваю..
Агроном аэродрома
За что дочь попала Ахматычу в немилость?! Почему всего лишь зам и всего лишь Ичкерии?!!!
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