«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах», — уверяет Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении на должность первого заместителя министра культуры республики его дочери Айшат. Об этом он написал 1 сентября в своем телеграм-канале.

21-летняя Айшат Кадырова является президентом дома моды Firdaws. Год назад открыла бутик в Москве, в феврале этого года ее коллекцию показали в Париже.



«Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого ДЕДУШКИ: «Без культуры нет нации». Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — подытожил глава Чечни (орфография и пунктуация оригинала).



Отметим, 23 августа Айшат Кадырова в своем Instagram уже вспоминала это высказывание своего дедушки.



«Без культуры нет нации» — говорил мой дедушка. Его слова стали девизом моей жизни и работы. И мысленно я отвечаю ему: «Без тебя не было бы всех нас», — написала она.