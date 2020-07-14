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14.07.2020 11:56
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На пути следования российского патруля в Сирии взорвалась бомба. Трое россиян ранены

Во время патрулирования российско-турецким конвоем произошел взрыв.

«Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну», — рассказали 14 июля РИА Новости в центре по примирению.

Взрыв произошел около населенного пункта Эриха. Самодельная бомба взорвалась на пути конвоя. Трое российских военнослужащих получили «легкие ранения» Их отправили на авиабазу Хмеймим.

22 октября прошлого года в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о взаимодействии, что привело к тому, что РФ и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, которое не обходилось и без эксцессов.

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Комментарии (2)

yar_5e4cc335310b6
Сдерживалка она такая. Может прилететь бумерангом.
Ну а по сути. Раз приперлись на чужую войну, нужно быть готовым к потерям.
lexus
Друг Эрдоган должен сам найти виновных и выдать их. Иначе он рискует, что мы перестанем сдерживать сирийцев от удара по Идлибу.
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