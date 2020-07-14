На пути следования российского патруля в Сирии взорвалась бомба. Трое россиян ранены

Во время патрулирования российско-турецким конвоем произошел взрыв.

«Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну», — рассказали 14 июля РИА Новости в центре по примирению.

Взрыв произошел около населенного пункта Эриха. Самодельная бомба взорвалась на пути конвоя. Трое российских военнослужащих получили «легкие ранения» Их отправили на авиабазу Хмеймим.