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01.07.2020 10:52
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Женщина, на которую напал предполагаемый грабитель из Александрино, пришла за помощью на избирательный участок

Жертвой грабителя в Санкт-Петербурге снова стала немолодая женщина. Подробности сегодняшнего происшествия сообщает ГУ МВД по городу и области.

44-летний ранее судимый мужчина, как уже писала «Фонтанка», был задержан сотрудниками полиции в Калининском районе по горячим следам после очередного нападения. По данным главка, около 8 часов у перекрёстка улиц Верности и Карпинского прохожий ударил 51-летнюю женщину по голове, вырвал из её рук сумку и убежал. Женщина смогла дойти до ближайшего избирательного участка, а там рассказала всё дежурному сотруднику полиции.

Информацию о нападении и приметы преступника незамедлительно передали всем патрульным нарядам. Сотрудники ПСС заметили похожего мужчину в кустах на Бутлерова: он прятался и осматривал содержимое сумки. Полицейские узнали в нём человека, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пенсионерку на юго-западе Петербурга.

23 июня в парке Александрино на проспекте Народного Ополчения было совершено нападение на 75-летнюю женщину, у неё отобрали сумку. От ножевых ранений она скончалась в больнице. Личность нападавшего была вскоре установлена. Как писала «Фонтанка», он вышел из колонии на свободу за четыре дня до нападения на пенсионерку. На его розыск были ориентированы все патрульные наряды полиции.

Сейчас задержанный находится в следственных органах для проведения процессуальных действий, отмечает ГУ МВД.

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Комментарии (13)

cobalt
Может пора после второй судимости умерщвлять? Опять биоотходы поедут жить за счет налогоплательщиков?
Агроном аэродрома
В уездном городе N было так много избирательных участков и пенсионных фондов, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы правильно проголосовать и сразу же умереть.
мухомор
ну вот, а вы говорили что весь этот цирк с референдумом только ширма для пожизненного царствования.
ничего подобного.
если бы не плебисцит никто бы его не поймал. всё благодаря поправкам и гаранту.
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