В Калининском районе Санкт-Петербурга пойман предполагаемый грабитель. Это тот же мужчина, который подозревается в нападении на пенсионерку в парке Александрино.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские задержали мужчину утром 1 июля на улице Бутлерова примерно через 40 минут после того, как он, предположительно, совершил грабёж у женщины — вырвал сумку. Показываем его сегодняшнюю фотографию. Возможно, кто-то из читателей «Фонтанки» опознает его и поможет следствию.