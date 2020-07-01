Подозреваемый в смерти пенсионерки в Александрино задержан. Он снова напал на женщину
В Калининском районе Санкт-Петербурга пойман предполагаемый грабитель. Это тот же мужчина, который подозревается в нападении на пенсионерку в парке Александрино.
Как стало известно «Фонтанке», полицейские задержали мужчину утром 1 июля на улице Бутлерова примерно через 40 минут после того, как он, предположительно, совершил грабёж у женщины — вырвал сумку. Показываем его сегодняшнюю фотографию. Возможно, кто-то из читателей «Фонтанки» опознает его и поможет следствию.
ГУ МВД по Петербургу и области уже публиковало кадры с нападавшим в надежде на содействие горожан. Граждан, обладающих какой-либо информацией о преступнике, просили звонить в полицию по телефонам: 02, 112, 573–21–77, а также +79118398774.
23 июня в парке Александрино было совершено нападение на пожилую женщину. Преступник несколько раз ударил её ножом и отобрал сумочку. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Судя по записи с камер, она была не единственной, к кому приставал нападавший. Ему вменяют разбой (162 УК) и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК).
Предположительно, преступление совершил 45-летний Андрей Максимов, который вышел на свободу из колонии в Форносово 19 июня, то есть за четыре дня до нападения.