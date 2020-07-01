FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.07.2020 09:59
11
Печать

Подозреваемый в смерти пенсионерки в Александрино задержан. Он снова напал на женщину

В Калининском районе Санкт-Петербурга пойман предполагаемый грабитель. Это тот же мужчина, который подозревается в нападении на пенсионерку в парке Александрино.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские задержали мужчину утром 1 июля на улице Бутлерова примерно через 40 минут после того, как он, предположительно, совершил грабёж у женщины — вырвал сумку. Показываем его сегодняшнюю фотографию. Возможно, кто-то из читателей «Фонтанки» опознает его и поможет следствию.

ГУ МВД по Петербургу и области уже публиковало кадры с нападавшим в надежде на содействие горожан. Граждан, обладающих какой-либо информацией о преступнике, просили звонить в полицию по телефонам: 02, 112, 573–21–77, а также +79118398774.

23 июня в парке Александрино было совершено нападение на пожилую женщину. Преступник несколько раз ударил её ножом и отобрал сумочку. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Судя по записи с камер, она была не единственной, к кому приставал нападавший. Ему вменяют разбой (162 УК) и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК).

Предположительно, преступление совершил 45-летний Андрей Максимов, который вышел на свободу из колонии в Форносово 19 июня, то есть за четыре дня до нападения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

MikkeL
Нужно развивать систему помощи освобождаемым из тюрем. Если озлобленного и обиженного без работы и жилья выпускать просто так без контроля к сожалению мало шансов что он соберется с мыслями и встанет на путь исправления.
Другое дело если оступился, отсидел и выходит трудоустроенным хотя бы на самую простую работу - подсобным рабочим, уборщиком, грузчиком, в идеале конечно если за время отсидки у человека была бы возможность выучиться на специальность нужную, может на первое время нужно какой-то центр посещение которого обязательно типа отмечаться необходимо общаться с соц. работником чтоб было понятно что за настрой в голове.
Но это конечно все утопия для нашего государства(
спасение утопающих ито теперь дело рук самих утопающих . покупайте оружие самообороны , граждане
syshsun
И ведь не побоялся,что опознают в транспорте.Поперся на другой конец города.
А чего не пишут,что с новой женщиной,просто сумку отнял?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний