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26.06.2020 14:38
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Состоятельные туристы потянулись в Крым. Премиальные отели и санатории ставят брони на паузу

Все большее число крымских отелей высокой категории объявляет об остановке продаж. Об этом 26 июня сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на туроператоров и турагентов.

По их словам, дорогие гостиницы и санатории (например Mrya Resort & SPA и «Крымский Бриз» в Ялте, «Вилла Елена», Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште, Ribera Resort&SPА в Евпатории) испытывают повышенный спрос. В некоторых уже нет мест на начало июля.

Отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня 5 звезд, при этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить, комментируют собеседники издания. Стоимость простых номеров начинается от 10 тысяч рублей в сутки. Неделя отдыха в среднем обойдется в 200 тыс. рублей, при люксовом размещении — 400 тысяч. Аренда виллы будет стоить от 2,4 млн рублей.

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Комментарии (2)

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