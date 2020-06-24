На Дворцовом проезде жёлтый автобус с надписью «Дети» сломался и застрял в минуты начала петербургского парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Фотографии машины, вставшей у сада Зимнего дворца, в социальных сетях утром 24 июня опубликовали очевидцы. «Выпала честь сломаться в самый неподходящий момент», — прокомментировали случившееся.