Автобус застрял у Дворцовой площади перед началом парада Победы. На помощь звали военных
На Дворцовом проезде жёлтый автобус с надписью «Дети» сломался и застрял в минуты начала петербургского парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фотографии машины, вставшей у сада Зимнего дворца, в социальных сетях утром 24 июня опубликовали очевидцы. «Выпала честь сломаться в самый неподходящий момент», — прокомментировали случившееся.
Над тем, как побыстрее освободить улицу, собрались думать сразу пять сотрудников ДПС. На помощь позвали военных: автобус прицепили к бронеавтомобилю и эвакуировали по Дворцовому мосту.
«Фонтанка» ведёт трансляцию парада Победы на Дворцовой площади.