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24.06.2020 10:46
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Автобус застрял у Дворцовой площади перед началом парада Победы. На помощь звали военных

На Дворцовом проезде жёлтый автобус с надписью «Дети» сломался и застрял в минуты начала петербургского парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии машины, вставшей у сада Зимнего дворца, в социальных сетях утром 24 июня опубликовали очевидцы. «Выпала честь сломаться в самый неподходящий момент», — прокомментировали случившееся.

Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Над тем, как побыстрее освободить улицу, собрались думать сразу пять сотрудников ДПС. На помощь позвали военных: автобус прицепили к бронеавтомобилю и эвакуировали по Дворцовому мосту.

«Фонтанка» ведёт трансляцию парада Победы на Дворцовой площади.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

alex-un
Уверен, что это была провокация с целью помешать проведению парада на Дворцовой площади.
Николай Костылев
А что автобус делает на встречной полосе?
El Gato
Извините, - совсем забылось, что зона парада включает в себя территорию, бОльшую, чем чисто Дворцовая)
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