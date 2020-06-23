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23.06.2020 21:58
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New York Times: Евросоюз собирается закрыть въезд для жителей США, России и Бразилии из-за недостаточно успешной борьбы с коронавирусом

Евросоюз даже после открытия границ может запретить въезд жителям России, США и Бразилии из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в этих странах. Об этом 23 июня пишет New York Times со ссылкой на проект документа.

«Проект такого документа, который объединяет американцев с россиянами и бразильцами, является жестким ударом по престижу США в мире. Таким образом отрицаются успехи Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом в стране, где зарегистрировано более 2,3 млн случаев заражения и более 120 тыс. смертей», - пишет издание.

Напомним, на втором месте после США идет как раз Бразилия (1 млн 106 тыс. зараженных), на третьем — Россия (599 705 заболевших). Помимо этих стран, европейцы могут запретить также въезд из Кубы, Уганды, Вьетнама и Китая.

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Комментарии (1)

kagemusha
хаха, скажите это парням кто летает ежедневно из пулково на бизнес авиации
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