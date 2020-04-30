Беглов сравнил пандемию с несущимся к обрыву табуном. И призвал вместе его остановить

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 апреля призвал горожан совместными усилиями бороться с болезнью. Он сравнил пандемию с «огромным табуном», который несется к обрыву, и который не остановить силами членом городского правительства и глав районов.



Призыв сохранять самоизоляцию губернатор сделал в эфире 78 канала.

«Давайте будет дружны, давайте будет в единении, вместе бороться с этой болезнью. Понимаете, 15 членов правительства, главы районов неспособны остановить, условно говоря, этот огромный табун, который несется к обрыву. И мы знаем, что он к обрыву несется. Нам нужно просто это остановить. Я надеюсь на вашу поддержку, помощь», - сказал он.