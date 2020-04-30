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30.04.2020 23:52
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Беглов сравнил пандемию с несущимся к обрыву табуном. И призвал вместе его остановить

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 апреля призвал горожан совместными усилиями бороться с болезнью. Он сравнил пандемию с «огромным табуном», который несется к обрыву, и который не остановить силами членом городского правительства и глав районов.

Призыв сохранять самоизоляцию губернатор сделал в эфире 78 канала.

«Давайте будет дружны, давайте будет в единении, вместе бороться с этой болезнью. Понимаете, 15 членов правительства, главы районов неспособны остановить, условно говоря, этот огромный табун, который несется к обрыву. И мы знаем, что он к обрыву несется. Нам нужно просто это остановить. Я надеюсь на вашу поддержку, помощь», - сказал он.

Ранее Смольный публиковал подробную инструкцию, как вести себя на майских праздниках. Петербуржцам разрешили выезжать на дачи в Ленобласть, однако закупаться дачники обязаны в городе, остановки по пути запрещены. «Фонтанка» писала о том, какие ограничения накладывает посещение других регионов.

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