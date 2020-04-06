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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 15:05
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Игроки «Зенита» согласились на ползарплаты из-за эпидемии коронавируса

Футбольный клуб «Зенит» договорился с тренерским штабом и игроками на сокращение зарплат. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, в течение мая и апреля они будут получать на 50% меньше.

«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом «Зенита» по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура минимум до 31 мая из-за эпидемии коронавируса. Ранее на снижение зарплат согласились игроки и тренеры московских «Спартака» и «Динамо», казанского «Рубина» и «Уфы».

Также приостановлены соревнования почти во всей Европе. Продолжается только чемпионат Белоруссии. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада перенесены на 2021 год.

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