ГУП «ТЭК» обещает петербуржцам комфортную самоизоляцию. Планово оставлять без тепла не будут
Потребителям ГУП «ТЭК» не придётся переживать самоизоляцию в пещерных условиях из-за планового ремонта трубопроводов. Внесённые в график работы ставят на паузу.
Как сообщает пресс-служба предприятия 4 апреля, сотрудники с пониманием относятся к тому, что при домашнем режиме и работе на удалёнке горожанам «важно чувствовать комфорт в своих квартирах». В связи с этим решено приостановить до конца месяца все плановые работы, которые могут лишить коммунальных благ.
«В апреле ограничений в подаче горячей воды и тепла жителям из-за плановых работ не будет», — обнадёживает ГУП «ТЭК».
Чтобы избежать или оперативно отреагировать на внеплановые прорывы, в нерабочий период задействовали 32 аварийно-восстановительные бригады. 14 из них — в круглосуточном режиме.
Нерабочий период, призванный сдержать распространение коронавируса в России, по распоряжению президента Владимира Путина продлён до 30 апреля. «Фонтанка» рассказывала, по каким правилам до конца месяца будет жить Петербург.