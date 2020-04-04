ГУП «ТЭК» обещает петербуржцам комфортную самоизоляцию. Планово оставлять без тепла не будут

Потребителям ГУП «ТЭК» не придётся переживать самоизоляцию в пещерных условиях из-за планового ремонта трубопроводов. Внесённые в график работы ставят на паузу.



Как сообщает пресс-служба предприятия 4 апреля, сотрудники с пониманием относятся к тому, что при домашнем режиме и работе на удалёнке горожанам «важно чувствовать комфорт в своих квартирах». В связи с этим решено приостановить до конца месяца все плановые работы, которые могут лишить коммунальных благ.

«В апреле ограничений в подаче горячей воды и тепла жителям из-за плановых работ не будет», — обнадёживает ГУП «ТЭК».