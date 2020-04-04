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04.04.2020 16:24
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ГУП «ТЭК» обещает петербуржцам комфортную самоизоляцию. Планово оставлять без тепла не будут

Потребителям ГУП «ТЭК» не придётся переживать самоизоляцию в пещерных условиях из-за планового ремонта трубопроводов. Внесённые в график работы ставят на паузу.

Как сообщает пресс-служба предприятия 4 апреля, сотрудники с пониманием относятся к тому, что при домашнем режиме и работе на удалёнке горожанам «важно чувствовать комфорт в своих квартирах». В связи с этим решено приостановить до конца месяца все плановые работы, которые могут лишить коммунальных благ.

«В апреле ограничений в подаче горячей воды и тепла жителям из-за плановых работ не будет», — обнадёживает ГУП «ТЭК».

Чтобы избежать или оперативно отреагировать на внеплановые прорывы, в нерабочий период задействовали 32 аварийно-восстановительные бригады. 14 из них — в круглосуточном режиме.

Нерабочий период, призванный сдержать распространение коронавируса в России, по распоряжению президента Владимира Путина продлён до 30 апреля. «Фонтанка» рассказывала, по каким правилам до конца месяца будет жить Петербург.

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Комментарии (4)

mamonov
в Питере да ещё топят а вот в Красном Селе стоят автоматы настроенные на плюсовую температуру и отопления нет почти всю зиму!!!
260696441
в грузии долги обнулили, в германии, штатах денег дают, в эстонии госво платит 60% от зп, в роисии плоти нологи, плоти квартплату, плоти, плоти, плоти и голосуй за
Ульянов Ленин
Коммунальщики на поставках "тепла" так насосались денег за эту зиму, что могут и потерпеть чутка.
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