«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей

Передача Ивана Урганта «Вечерний Ургант» и программа Владимира Соловьева будут записываться без участия зрителей. Решение принято из-за пандемии коронавируса.

«Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то, что их реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», - говорится в опубликованном 15 марта сообщении команды «Вечернего Урганта» в Facebook.

Передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» также впервые выйдет в эфир телеканала «Россия 1» без зрителей. Такое решение было принято коллективом редакции в связи с эпидемией коронавируса. Подобные меры обсуждаются и на других каналах и могут приняты в ближайшее время.