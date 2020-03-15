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15.03.2020 22:03
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«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей

Передача Ивана Урганта «Вечерний Ургант» и программа Владимира Соловьева будут записываться без участия зрителей. Решение принято из-за пандемии коронавируса.

«Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то, что их реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», - говорится в опубликованном 15 марта сообщении команды «Вечернего Урганта» в Facebook.

Передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» также впервые выйдет в эфир телеканала «Россия 1» без зрителей. Такое решение было принято коллективом редакции в связи с эпидемией коронавируса. Подобные меры обсуждаются и на других каналах и могут приняты в ближайшее время.

В мире коронавирусом заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 63 случая заражения. Шесть из них в Петербурге, включая 10-летнюю девочку, вернувшуюся из Австрии, и 55-летнего мужчину, прилетевшего из Италии. Заболевший коронавирусом петербуржец рассказал о первых симптомах.

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Комментарии (6)

Djnyana
Умоляю не смотреть Соловьёва! )
gbg
Предлагаю из-за короновируса снимать Соловьева без Соловьева )
evilman
Призываю всех заболевших, кто встретит Соловьева на улице, долго жать ему руку и расцеловать обязательно.
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