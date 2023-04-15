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    И полотенца тоже? 5 вещей, которые нельзя хранить в ванной (но мы всё равно так делаем)

    Оказывается, шкаф под раковиной предназначен не для лекарств, косметики и текстиля. Что же тогда туда положить

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    3 комментария
    Мы же не хотим, чтобы в нашей любимой ванной поселилась плесень
    Мы же не хотим, чтобы в нашей любимой ванной поселилась плесенькадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки», режиссер Джон Уэллс, 2021 год, Netflix
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    Многие вещи настолько плотно вошли в нашу бытовую жизнь, что кажутся очевидными и оттого правильными. Ну где еще хранить зубную щетку, как не в стаканчике на раковине, под подушкой, что ли? Но не всё так просто. Наши коллеги из «Вокруг Света» узнали у врача, какие вещи нужно срочно убрать из ванной комнаты.

    Алена Романова — врач-дерматовенеролог, трихолог.

    Полотенца и халаты

    Итак, у всех полотенца лежат в ванной комнате? А зря. Оказывается, из-за высокой влажности текстиль постоянно отсыревает, и через время на нем может образоваться плесень. Конечно, полотенце, которым вы собираетесь вытираться прямо сейчас, должно быть под рукой, но после каждого использования его лучше просушивать. По опыту эксперта, банные полотенца стоит менять не реже раза в неделю, полотенца для рук и лица — каждые три дня.

    Кисти и спонжи для макияжа

    И даже обычную косметику лучше убрать подальше от влажности, не говоря уже о разных щеточках, кисточках и губках для лица. Ведь во всем этом накапливается грязь, а влажный воздух создает благодатную почву для размножения бактерий, которые могут позже провоцировать воспаления на лице. Так что если вы боретесь за чистую кожу без прыщей — убирайте всю косметику и кисти из ванной комнаты.

    Зубные щетки

    — Это, конечно, звучит максимально странно, но щетки хранить в совмещенных санузлах — очень и очень плохо, ведь на них каждый раз после смыва воды в унитазе оседают частички экскрементов, которые вы потом заносите в рот, — говорит врач.

    Если вариантов нет — положите щетку в закрытый футляр или любую другую емкость с крышкой.

    Лекарства

    В стеллажах ванной комнаты многие любят хранить мази, кремы, капли, средства для промывания носа и полоскания горла, даже обычные таблетки. Но если прочитать инструкцию, скорее всего, окажется, что всё это должно лежать в темном, а главное, сухом и прохладном месте. Ванная последним двум пунктам явно не соответствует.

    Чем это плохо? Всё просто — может сократиться срок годности таблеток и снизиться их эффективность.

    Маски для лица и патчи

    Алена Романова рекомендует убрать их из ванной комнаты и держать в холодильнике. Из-за влажности и перепадов температур они потеряют свои свойства намного быстрее, чем должны.

    Мы же не хотим, чтобы в нашей любимой ванной поселилась плесень
    Мы же не хотим, чтобы в нашей любимой ванной поселилась плесенькадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки», режиссер Джон Уэллс, 2021 год, Netflix

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