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В Гидрометцентре рассказали, как аномально тёплый апрель влияет на природу

Вильфанд дал прогноз погоды для центра Европейской России

Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным, оно не означает, что лето будет преждевременным или более жарким, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Супертеплая погода в апреле — это просто эпизод... Эта погода никак негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью 2–3–4 дня, для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ей надо наслаждаться... Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди», — цитирует Вильфанда 15 апреля РИА Новости.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Главная характеристика атмосферы, по словам учёного, её нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. При этом последние 35 лет изменчивость атмосферы растёт.

В центре Европейской России на этой неделе фиксировались рекорды тепла, аномалия от средних значений достигала 10 градусов. С пятницы температура в этих районах начнёт понижаться, но тепло сохранится.

«Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет... В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7–8 градусов. В пятницу и субботу будет 15–16 градусов и небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

Антициклон начнёт воздействовать на погоду в воскресенье и понедельник, хотя температура немного понизится. «Воздушные массы будут другие, поэтому начиная с воскресенья дневные температуры 10–15 градусов», — пояснил синоптик.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

АСмуров
Успокаивает.
Сергей Синица
"столько всего впереди"
Это он на что намекает?
Alex000
Вопрос, по сути, только один.
Откуда они взяли "аномально тёплый апрель"?
Такие качельки в апреле всю жизнь были. Здесь - так и вообще холодновато, бывало и лучше.
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