Петербургская погода устремилась к рекорду: в прогнозе — до плюс 18 градусов. Но ненадолго

Жаль только, что он будет один. Со вторника начнётся похолодание.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 апреля ожидается переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 2–4 градусов, а днём поднимется до 16–18, у водоёмов до плюс 13. Атмосферное давление утром и днём будет понижаться — на нас идёт новый циклон.

Температура сегодня будет на 10–11 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 12 апреля в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 10 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1966 году, когда минимальная дневная температура составила минус 10, а теплее всего — в 1989 году, плюс 18 градусов.