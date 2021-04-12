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Петербургская погода устремилась к рекорду: в прогнозе — до плюс 18 градусов. Но ненадолго

В Петербурге ожидается резкое потепление на один день

Когда понедельник радует. Погода подготовила Северной столице большой подарок — практически летний день.

Жаль только, что он будет один. Со вторника начнётся похолодание.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 апреля ожидается переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 2–4 градусов, а днём поднимется до 16–18, у водоёмов до плюс 13. Атмосферное давление утром и днём будет понижаться — на нас идёт новый циклон.

Температура сегодня будет на 10–11 градусов выше климатической нормы, отмечает «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 12 апреля в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 10 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1966 году, когда минимальная дневная температура составила минус 10, а теплее всего — в 1989 году, плюс 18 градусов.

Во вторник, по прогнозу синоптиков, будет 11–13 градусов тепла и дождики, а в среду — уже всего плюс 6–8.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Семён Лобкотрясов
В выходные холода, в будние жара
Pilat
В этом году раньше чем обычно.
В апреле всегда есть три дня аномально теплой погоды, но обычно это в 20-х числах, после которых идет похолодание, а на майские даже снег не редкость.
Причем это как правило именно три дня.
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