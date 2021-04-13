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В Москве побит температурный рекорд. На солнце выбрались даже гориллы

Гориллы в Московском зоопарке начали выбираться на прогулки

В российской столице распогодилось так, что даже африканские виды вышли подышать свежим воздухом и насладиться тёплым солнцем. Днём на прогулку в Московском зоопарке начали выбираться гориллы.

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«Было очень интересно наблюдать за тем, как они в первый раз выходили в уличный вольер после зимы. Первым, как всегда, вышел глава группы — самец Визурий. Он огляделся, оценил обстановку, после этого выпустил всех остальных. Гориллы, которые наслаждались летним солнцем, были похожи на среднестатистическую семью на отдыхе: старшие просто загорают на «пляже», младшие резвятся на солнышке. Глава семейства с серьезным выражением наблюдает за всем этим», — рассказали 12 апреля в пресс-службе Московского зоопарка.

пресс-служба Московского зоопарка

В Москве 13 апреля побит температурный рекорд дня: на главной метеостанции на ВДНХ столбик термометра поднялся до 21 градуса. В последний раз максимум обновлялся в 2008 году — тогда было +20,4 градуса.

«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — сообщили в метеобюро Москвы.

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Комментарии (2)

ssr
Гориллы)))
lamer
Точно не в Выхино?
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