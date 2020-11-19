Новый альбом автора песен Depeche Mode Мартина Гора оформила обезьяна

Сольный мини-альбом музыканта и основного автора музыки и текстов группы Depeche Mode Мартина Гора, который выйдет в начале 2021 года, впервые за тридцать лет оформил не фотограф Антон Корбейн, а настоящая обезьяна. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте @pocketswarhol, который связан с фермой-заповедником в канадском Онтарио, где живут капуциновые обезьяны.

«Это официально! Невероятно большая честь быть частью этого захватывающего сотрудничества с Мартином Гором из Depeche Mode над его новым сольным EP «The Third Chimpanzee», который должен выйти 29 января 2021 года», — гласит запись.

Всего «Карманный Уорхолл» сделал пять картин для проекта с Гором, а также принял участие в создании видеоклипа на первый сингл альбома.

Весной компания CBS выпустила документальный фильм про ферму обезьян-художников https://youtu.be/Xw3fnbcsPZM, с которой посотрудничал знаменитый музыкант. Фанаты Depeche Mode шутят на форумах, что не заметили разницы в оформлении с работами Антона Корбейна, который много лет делает для музыкантов группы конверты примерно в той же технике.



Обложка альбома Фото: martingore.com

Новый альбом Мартина Гора под вывеской «MG» продолжает исследование возможностей аналоговых синтезаторов, как и первая работа проекта, которая была представлена в 2015 году. Альбом «The Third Chimpanzee» доступен к предзаказу на CD и голубом виниле.

Мартин Гор выпустил несколько сольных альбомов начиная с 1989 года. На первых пластинках он перепел свои любимые песни других авторов. Кроме того, в 2012 году вышла серия техно-пластинок в рамках проекта VCMG. Это была совместная работа с первым автором Depeche Mode Винсом Кларком.



В рамках Depeche Mode Мартин Гор остаётся основным автором музыки и текстов. За 40 лет группа выпустила 14 студийных альбомов, десятки синглов и концертных записей. Последний релиз с Depeche Mode на данный момент — концептуальный сборник «кавер-версий» на композицию «4:33» Джона Кейджа.

В ноябре 2020 года Depeche Mode ввели в кливлендский Зал славы рок-н-ролла. Вместе с Мартином Гором, Дэйвом Гэном и Энди Флетчером чести удостоились Уитни Хьюстон, T. Rex и Nine Inch Nails.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

