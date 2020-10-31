К зданию бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности стянулась спецтехника. Ранее ему грозил снос
К зданию бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге, которому грозит снос, стянулась спецтехника. Фотографии с места событий читатели «Фонтанки» прислали ночью 30 октября.
Прошлым летом КГИОП отказался внести его в реестр выявленных объектов культурного наследия. В середине этой недели о будущем здания вновь заговорили в стенах городского ЗакСа. Было принято решение отправить депутатский запрос губернатору Петербурга Александру Беглову. Ему предстоит ответить на вопрос, готов ли он дать поручение комитету по охране памятников пересмотреть решение об отказе наделить здание охранным статусом и приложить все условия для его перевода в собственность Северной столицы.
ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности расположен по адресу: 2-й Муринский проспект, 49. Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной собственник, ООО «Институт бумажной промышленности», получил разрешение на строительство на месте старого здания 11-этажного жилого дома.