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28.10.2020 17:23
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Региональные счета по капремонту накопили «лишние» 267 миллиардов. Если ситуацию не исправить, деньги могут обесцениться

На региональных счетах операторов капитального ремонта многоквартирных домов и спецсчетах скопилось 267 миллиардов рублей, пишет 28 октября «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадия Чернецкого.

«На 1 октября 2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах региональных операторов — 122 млрд, на спецсчетах — более 144 млрд рублей», — заявил Чернецкий.

Он считает, что это признак неэффективного управления финансами региональных фондов. При этом меры по защите этих денег от обесценивания, а также для общего исправления ситуации не принимаются.

Чернецкий отмечает и рост общей задолженности, которая увеличилась в этом году на 28%, составив 400 млрд рублей. Этот долг копится в 22 регионах РФ. Если ситуация не изменится, то возможен дефицит региональных средств из-за того, что срок возврата внутренних долгов превышает срок действия региональных программ.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский 22 октября сообщил, что в городе тарифы на капремонт могут вырасти на треть, если в бюджет не будет заложено 3,5 млрд рублей.

В начале 2020 года взносы с петербуржцев выросли вдвое. Весной произошел секвестр бюджета в связи с пандемией. Смольный переверстал бюджет так, что практически самоустранился от программы на этот год, в 10 раз сократив 3-миллиардную субсидию фонду.

Программа капремонта многоквартирных домов стартовала в 2012 году. Ее главная задача — за 30 лет избавиться от всех аварийных построек в стране за счет отдельного сбора средств на капремонт с граждан.

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Комментарии (4)

Арнольд Перумов
Ахахха, и тут погас свет
Nafanka
Нахрена было тянуть с людей эти взносы на капремонт и поднимать платежи, чтоб теперь пускать сопли, что нет сил это переварить?! Во времена Сталина это называлось "вредительство" "врагов народа"... ))) А СЕЙЧАС как... называется?!
Nafanka
А "исправить ситуацию" это накупить себе квартир и вилл, правильно понимаю?! ))) Ну чтоб "деньги не обесценились"? ))) Как там СПб Фонд Капремонта? Все прибарахлились квартирками? Никто не отстал? ))) Ну чисто, чтоб "деньги народные не пропали"?! )))
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