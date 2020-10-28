Региональные счета по капремонту накопили «лишние» 267 миллиардов. Если ситуацию не исправить, деньги могут обесцениться

«На 1 октября 2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах региональных операторов — 122 млрд, на спецсчетах — более 144 млрд рублей», — заявил Чернецкий.

На региональных счетах операторов капитального ремонта многоквартирных домов и спецсчетах скопилось 267 миллиардов рублей, пишет 28 октября «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадия Чернецкого.

Он считает, что это признак неэффективного управления финансами региональных фондов. При этом меры по защите этих денег от обесценивания, а также для общего исправления ситуации не принимаются.

Чернецкий отмечает и рост общей задолженности, которая увеличилась в этом году на 28%, составив 400 млрд рублей. Этот долг копится в 22 регионах РФ. Если ситуация не изменится, то возможен дефицит региональных средств из-за того, что срок возврата внутренних долгов превышает срок действия региональных программ.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский 22 октября сообщил, что в городе тарифы на капремонт могут вырасти на треть, если в бюджет не будет заложено 3,5 млрд рублей.