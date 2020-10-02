Стало известно, что поставило на мель Amorella. В фарватер везут взрывчатку

Как рассказали 2 октября «Фонтанке» в пресс-службе компании Viking Line, которой принадлежит Amorella, судно стоит на ремонте в Наантали. Во внешнем корпусе парома — узкое сквозное повреждение подводной части, длиной около полутора метров. Серьезного вреда нет, дыру заварят, корпус усилят. Предположительно, уже через две недели Amorella снова выйдет на маршрут.

Пока судостроители латают корпус круизного лайнера Amorella, который две недели назад сел на мель у Аландских островов, транспортные службы Финляндии выяснили, откуда могла взяться пробоина.

Тем временем дно фарватера исследовали водолазы — в последний раз такие работы проводились в 2009 году. В участке пролива Юлгрунд, который называется Аптекарским, нашелся валун размерами 4 метра в длину и 1,5–2 метра в высоту. На нем есть следы краски, которые, скорее всего, оставил паром. Транспортные службы Финляндии нашли и следы перемещения камня, раньше его в судоходной части не было.

На время работ этот участок был закрыт для движения, но серьезно на времени в пути это не сказалось. Обход добавлял к пути пять минут. Сейчас там установлен новый навигационный знак, в 16.00 2 октября фарватер откроют.

«Ввиду того, что нахождение этой крупной находки сужает имеющийся фарватер, агентство транспортной инфраструктуры Финляндии приняло решение взорвать валун этой осенью», — добавили в Viking Line.

Судно село на мель 20 сентября, на борту было около 200 пассажиров, в том числе 16 россиян. Все они водители грузовиков. Один из них рассказал «Фонтанке», как проходила эвакуация.

После эвакуации всех водителей расселили по отелям. Позже выяснилось, что, по финским законам, для того, чтобы забрать автомобили, грузоотправитель должен был разделить с перевозчиком плату за спасательную операцию — буксировку судна в порт. Viking Line решила отказаться от такой схемы и полностью заплатила за работы сама. Водители благополучно добрались до места назначения.