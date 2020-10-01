На Маршала Блюхера автомобиль задавил женщину, а в Ивангороде в ДТП погиб мопедист

Два смертельных ДТП практически в одно время произошли в Петербурге и Ленинградской области утром 1 октября. Жертвой одного стала женщина-пешеход, а во втором погиб мужчина, передвигавшийся на мопеде.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 11:17 у дома 41 по проспекту Маршала Блюхера 24-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщину лет 60–65 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшая скончалась на месте.

Меньше 20 минут спустя в Ивангороде произошло еще одно тяжелое ДТП. По предварительным данным ГИБДД, у дома 20 по Кингисеппскому шоссе 68-летний мужчина на мопеде, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением молодого человека 23 лет. Мопедист скончался в больнице.