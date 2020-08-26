Утром — дождь, вечером — солнце. В Петербург приходит осень

Лишь в первой половине среды, 26 августа, синоптики обещают в Северной столице мокрую погоду. К вечеру должно выглянуть солнце.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в Петербурге лишь местами пройдут кратковременные дожди.
По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, город оказался в тыловой, холодной части циклона, поэтому высоких температур в ближайшее время ждать не приходится.
Воздух сегодня прогреется максимум до +18…+20°.
Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.