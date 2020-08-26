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26.08.2020 07:59
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Утром — дождь, вечером — солнце. В Петербург приходит осень

Лишь в первой половине среды, 26 августа, синоптики обещают в Северной столице мокрую погоду. К вечеру должно выглянуть солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в Петербурге лишь местами пройдут кратковременные дожди.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, город оказался в тыловой, холодной части циклона, поэтому высоких температур в ближайшее время ждать не приходится.

Воздух сегодня прогреется максимум до +18…+20°.

Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Комментарии (2)

Djnyana
9:00, ясно, тепло, где дождь? Где.. ливни и грозы? Где шторм?! )
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