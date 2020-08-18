Белорусская оппозиция заявила, что ей предлагали сотрудничество «внешние партнеры»

Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова 18 августа заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».



«Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров — запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования в том числе и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами», — заявила во вторник Колесникова, передает РИА Новости. При этом она не стала конкретизировать, о ком именно идет речь.

