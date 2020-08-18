Белорусская оппозиция заявила, что ей предлагали сотрудничество «внешние партнеры»
Представитель штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова 18 августа заявила, что оппозиция получала запрос по поводу сотрудничества от партнеров «во внешнем мире».
«Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров — запрос на диалог, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования в том числе и диалога с внешним миром, это тоже требует очень многих сил и, опять-таки, выстраивать механизмы и инструменты общения с партнерами», — заявила во вторник Колесникова, передает РИА Новости. При этом она не стала конкретизировать, о ком именно идет речь.
Белорусская оппозиция 17 августа опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. В предварительный список участников вошли 35 человек: лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии. Президент Александр Лукашенко считает создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти «со всеми вытекающими последствиями».