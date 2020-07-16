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16.07.2020 08:14
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К Петербургу подбираются дожди. Жители какой части города намокнут первыми?

Утро 16 июля в Петербурге выдалось облачным и прохладным с температурой не выше 16 градусов. Днём станет теплее, солнце периодически будет показываться в небе, местами пройдут дожди, которые уже вплотную приблизились к городу.

«Сегодня метеорологические условия будет определять северо-западная периферии циклона, кружащего над центральной частью. Европейской России. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами, преимущественно на юго-востоке, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +19…+21°. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

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Комментарии (15)

Zmeika
ни на одном сайте погоды, включая Фобос, сегодня осадков не обещают https://www.meteovesti.ru/hourly/26063
Фонтанка, что за жесть?
smith1
Какой частью тела выдумывался заголовок этой статейки?
Qqq1
Интересно писака , выдавший сей «шедевр» какое образование имеет ?Редактор тоже умом не блещет, раз позволяет такие тупые материалы публиковать , совсем не о чем написать в городских новостях, задолбались темы из «пальца высасывать»
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