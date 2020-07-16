К Петербургу подбираются дожди. Жители какой части города намокнут первыми?

Утро 16 июля в Петербурге выдалось облачным и прохладным с температурой не выше 16 градусов. Днём станет теплее, солнце периодически будет показываться в небе, местами пройдут дожди, которые уже вплотную приблизились к городу.



«Сегодня метеорологические условия будет определять северо-западная периферии циклона, кружащего над центральной частью. Европейской России. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами, преимущественно на юго-востоке, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +19…+21°. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

