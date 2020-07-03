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03.07.2020 13:52
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В США выявили «особо заразный штамм коронавируса». Он стал и самым распространенным в мире

Главный американский инфекционист рассказал о штамме COVID-19, который быстрее передается и размножается.

«В Италии был выявлен особый штамм коронавируса G614, который отличается от того, что был в Ухане. Основное различие между ними заключается в том, что «итальянская версия» передается от человека к человеку более эффективно, что затрудняет сдерживание», — заявил 3 июля Энтони Фаучи на YouTube-канале издания Journal of the American Medical Association.

По его словам, новый штамм стал «самой распространенной формой во время глобальной пандемии». При этом нет доказательств того, что он вызывает более серьезные симптомы, чем «уханьский вирус».

С начала пандемии в Америке выявили уже 2,7 миллиона случаев заболевания COVID-19, что остается первым результатом в мире.

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Комментарии (2)

Nafanka
С начала пандемии в Америке выявили уже 2,7 миллиона случаев заболевания COVID-19, что остается первым результатом в мире
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Даааа, любит Америка быть №1 в Мире...
А вообще-то "Брехня!" (с) нет никакого коронавируса в мире... )))
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