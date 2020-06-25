Роспотребнадзор заявил о скачке числа случаев внебольничной пневмонии в Ленобласти в два раза
Случаев заболевания внебольничной пневмонией в Ленинградской области в текущем году почти вдвое больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Об этом 25 июня в ходе заседания правительства в четверг сообщила глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передаёт 47News.
По её словам, на данный момент зафиксировано 6284 таких случая, показатель тревожный, признала Историк. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это в 1,8 раза больше, а по сравнению со средним периодом по годам — на 65%.
Наиболее неблагоприятная картина с распространением заболевания — во Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском, Киришском и Приозерском районах.
При этом подтверждённых по тестам больных коронавирусом в Ленобласти на 25 июня составляет 4170. Из них 40%, то есть 1668, имеют проявление в виде именно внебольничных пневмоний.
Ранее «Фонтанка» писала, как в Петербурге девушка с кашлем и высокой температурой неделю добивалась госпитализации с внебольничной пневмонией. Больничная КТ показала, что у неё поражена половина легких. И что хотя у неё отрицательные тесты на коронавирус, клиническая картина в целом и все симптомы говорят о пневмонии, вызванной коронавирусом.