Роспотребнадзор заявил о скачке числа случаев внебольничной пневмонии в Ленобласти в два раза

Случаев заболевания внебольничной пневмонией в Ленинградской области в текущем году почти вдвое больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Об этом 25 июня в ходе заседания правительства в четверг сообщила глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передаёт 47News.

По её словам, на данный момент зафиксировано 6284 таких случая, показатель тревожный, признала Историк. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это в 1,8 раза больше, а по сравнению со средним периодом по годам — на 65%.

