«Поражена половина легких»: в Петербурге девушка с кашлем и высокой температурой неделю добивалась госпитализации с внебольничной пневмонией

Петербурженка Юлия (имя изменено) рассказала в соцсетях о своей госпитализации с внебольничной пневмонией. Несмотря на температуру и кашель, ей отказывались делать тесты на коронавирус и везти в больницу. «Неделю назад вечером я почувствовала сильнейшую слабость — градусник показал всего 37,3. Но почему-то находиться в вертикальном положении было невозможно. На следующий день, в среду, температура выросла до 38, был сухой кашель. Ломило голову и все тело, не могла вставать, — рассказала Юлия. — Я вызвала участкового врача. Он послушал меня, прописал ингавирин и парацетамол. И сказал приходить на приём в понедельник, 18 мая. «А тест на соvid?» — спросила я. «Не вижу оснований, — заметил участковый и пояснил: — Вам не 65+, и вы не выезжали за границу. (Тут вспомнились бодрые отчеты по телику о том, как у нас хорошо все с тестами.) Впрочем, за свои деньги, конечно, можно сдать».

К пятнице температура поднялась до 39. Парацетамол уже не помогал сбивать. Участковый назначил по СМС антибиотик. Но температура к вечеру уже была выше 39, и Юлия решилась вызвать скорую. «Диспетчер отказалась отправлять бригаду только из-за температуры, дала мне несколько рекомендаций, как сбить подручными средствами и другими таблетками, кроме парацетамола. Советы помогли мне мало, и ночью я таки выпросила, чтобы ко мне приехали. Доктор поставил волшебный укол литички и подарил несколько часов спокойного сна без озноба, жара, тошноты и ломоты», — написала Юлия. После визита скорой к ней пришёл участковый, который сообщил, что ему со скорой передали, что у неё услышали бронхит. Хотя, по его мнению, это не так — «легкие чистые» и нет оснований для направления на КТ, хотя девушка его об этом попросила. Пятый день болезни никаких улучшений не принёс, напротив, стало хуже — температура снова выше 39, которая сбивалась лишь на пару часов. А дальше нарастала по новой. Участковый был на связи, но в своём репертуаре: нет оснований.

«Снова решаюсь на скорую. Выслушиваю от диспетчера злой ответ, что у них куча вызовов и ко мне не могут ездить каждый день сбивать температуру. "Если вы ртом таблетки не можете проглотить"», — рассказала Юлия. После этого она разревелась в трубку, и к ней все-таки приехала скорая. И ее снова не повезли на КТ, лишь сделали укол. На шестой день, в понедельник, она сама на ибупрофене доехала до поликлиники. И участковый наконец-то выписывает направление в больницу, на КТ, потому что «так долго температурить ненормально». Из дома она вызвала скорую в 17:10. Но добралась карета до пациентки лишь к 1:30. Потом была еще очередь на КТ на 2 часа. Результат показал вирусную пневмонию, и Юлии выдали направление в стационар. Но выяснилось, что везти некуда. «Нет мест нигде! У нас скорые с пациентами в очередях стоят перед закрытыми дверьми. Все забито! Везите ее домой. Пусть вызывает терапевта, назначают лечение на дому», — передает девушка слова врачей. Только после того, как она начала терять сознание в машине скорой, ее пообещали отвезти в больницу, как только появятся свободные места. И к 9 утра к ней приехала новый врач и госпитализировала в 122-ю больницу.