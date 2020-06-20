В Новом Токсово (Ленинградская область) на карьерах во время купания утонул человек. Об этом днём 20 июня сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Утонул человек в карьере рядом с СНТ «Экология». Накрыт сиреневым покрывалом», – констатировали отдыхающие. На снимках видно, что сегодня на пляже практически нет людей. Вероятно, помочь утопающему было некому. Рассказать детали случившегося в МЧС по области «Фонтанке» не смогли.