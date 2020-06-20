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20.06.2020 15:06
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Очевидцы сообщили о гибели человека на карьерах под Петербургом

В Новом Токсово (Ленинградская область) на карьерах во время купания утонул человек. Об этом днём 20 июня сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Утонул человек в карьере рядом с СНТ «Экология». Накрыт сиреневым покрывалом», – констатировали отдыхающие. На снимках видно, что сегодня на пляже практически нет людей. Вероятно, помочь утопающему было некому. Рассказать детали случившегося в МЧС по области «Фонтанке» не смогли.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

За минувшие сутки в Ленинградской области в воде погибли двое пожилых петербуржцев и 18-летний второкурсник Выборгского техникума агропромышленности и лесного комплекса: его пыталась спасти подруга, но не смогла.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

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Комментарии (1)

krasnonosov
Давно предлагаю обнести все реки и водоемы в стране красными ленточками и запретить населению приближаться к открытой воде ближе чем на 100 метров без ласт и акваланга (причем надетые ласты без акваланга и наоборот не считается).
Нарушителей штрафовать!
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