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18.06.2020 17:23
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На рынке содержания дорог Петербурга новый генподрядчик. Калининский район отдали СП «Северное»

Комиссия подвела итоги двух аукционов на содержание петербургских дорог, где неожиданно произошла конкурентная борьба. В обоих случаях максимальная цена упала примерно на 10%.

Контракт на содержание дорог Выборгского района в течение полутора лет получило ОАО «Коломяжское» — городское предприятие, которое традиционно выигрывает районные лоты в качестве генподрядчика. Соревновалось оно с СП «Северное». В итоге максимальная цена контракта упала с 1,315 млрд до 1,183 млрд рублей.

Между тем в Калининском районе выиграло как раз СП «Северное». Второе место заняло Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление № 1». Третье — ОАО «Коломяжское». При стартовой цене в 969,4 млн рублей все участники синхронно понизились до 862,8 млн рублей.

«Фонтанка» рассказывала о неожиданностях нынешнего распределения контрактов. К традиционной группе из городских предприятий и частного «Автопарка № 7 Спецтранс» в этот раз добавилось СП «Северное», которое ранее работало на содержании дорог в качестве субподрядчика. В итоге в 16 районах сложилась привычная картина без конкуренции и снижения стартовой цены. А торговались только в Выборгском и Калининском районах.

В состоявшихся аукционах разыгрывали контракты на 16,4 млрд рублей. Подрядчиков выбирали на полтора года. Определение поставщика было приостановлено по жалобе компании «Сокол». По данным «Фонтанки», они были признаны необоснованными.

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Комментарии (1)

Random_spb
Калининскому повезло. «Коломяжское» шевелится только у себя в Приморском, но вообще ничего не делает в Выборгском. Про полив тротуаров хотя бы раз в месяц и не мечтаем!
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