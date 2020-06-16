Пекин прикрывает авиасообщение из-за новой вспышки COVID-19. В аэропортах столицы отменены 900 внутренних рейсов
Международные аэропорты столицы Китайской народной республики Шоуду и Дасин отменили более 900 внутренних рейсов. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэрохабов.
Из расписании Шоуду на вторник, 16 июня, исчезло более половины рейсов - 634. Самый крупный маэропорт Пекина Дасин не стал обслуживать 295 рейсов из запланированных 558.
Напомним, власти города с наступлением 17 июня повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Жителям особо опасных с эпидемиологической точки зрения районов запрещено покидать Пекин.
Наивысший уровень угрозы здоровью в Пекине был объявлен 24 января. 30 апреля власти столицы сообщили о понижении уровня реагирования на угрозу с первого до второго. 6 июня он был понижен со второго до третьего. Однако 11 июня, после 56 дней отсутствия новых случаев заболевания, в Пекине вновь был выявлен заражённый. Новая вспышка произошла на оптовом рынке «Синьфади». 15 июня власти Пекина объявили о введении усиленных мер контроля во всех жилых комплексах города. Профессор-вирусолог из Китая высказал мнение, что пекинская форма вируса опаснее уханьской.