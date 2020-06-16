Пекин повысил уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса. Жителям запретили покидать город

Из-за нарастания новой вспышки коронавирусной инфекции столица Китая 16 июня подняла уровень реагирования на ЧС с третьего на второй уровень, сообщает ТАСС.

Мера вступила в действие с 19:00 по московскому времени. Власти приняли жёсткие меры: жителям районов Пекина с высоким уровнем эпидемиологической угрозы нельзя покидать город. Для выезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Предприятиям предписано перевести сотрудников, по возможности, на «удалёнку».

В школах приостановили уроки, студентам вузов запретили появляться на территории кампусов. Нельзя въехать в Пекин и туристическим группам. Массовые культурные и спортивные мероприятия тоже приостановлены. Закрыты все развлекательные центры, в музеях, библиотеках, художественных галереях и других крытых помещениях разрешено скопление не более 30% посетителей от предусмотренной вместимости. Термоконтроль ведут во всех общественных местах и заведениях Пекина.