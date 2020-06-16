Пекин повысил уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса. Жителям запретили покидать город
Из-за нарастания новой вспышки коронавирусной инфекции столица Китая 16 июня подняла уровень реагирования на ЧС с третьего на второй уровень, сообщает ТАСС.
Мера вступила в действие с 19:00 по московскому времени. Власти приняли жёсткие меры: жителям районов Пекина с высоким уровнем эпидемиологической угрозы нельзя покидать город. Для выезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Предприятиям предписано перевести сотрудников, по возможности, на «удалёнку».
В школах приостановили уроки, студентам вузов запретили появляться на территории кампусов. Нельзя въехать в Пекин и туристическим группам. Массовые культурные и спортивные мероприятия тоже приостановлены. Закрыты все развлекательные центры, в музеях, библиотеках, художественных галереях и других крытых помещениях разрешено скопление не более 30% посетителей от предусмотренной вместимости. Термоконтроль ведут во всех общественных местах и заведениях Пекина.
Наивысший уровень угрозы здоровью в Пекине был объявлен 24 января. 30 апреля власти столицы сообщили о понижении уровня реагирования на угрозу с первого до второго. 6 июня он был понижен со второго до третьего. Однако 11 июня, после 56 дней отсутствия новых случаев заболевания, в Пекине вновь был выявлен заражённый. Новая вспышка произошла на оптовом рынке «Синьфади». 15 июня власти Пекина объявили о введении усиленных мер контроля во всех жилых комплексах города. Профессор-вирусолог из Китая высказал мнение, что пекинская форма вируса опаснее уханьской.