Российских туристов в Крыму освобождают от тестов и заточения. Но измерять температуру будут на подступах

Туристам, которые приедут в Крым из других регионов, не нужно будет сдавать тесты на коронавирус. При этом выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту. О правилах 11 июня в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Режим обязательного карантина для российских путешественников в Крыму отменяется с 15 июня. При этом носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей всё же пока придётся.