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11.06.2020 11:12
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Российских туристов в Крыму освобождают от тестов и заточения. Но измерять температуру будут на подступах

Туристам, которые приедут в Крым из других регионов, не нужно будет сдавать тесты на коронавирус. При этом выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту. О правилах 11 июня в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Режим обязательного карантина для российских путешественников в Крыму отменяется с 15 июня. При этом носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей всё же пока придётся.

«Смогут возобновить работу следующие объекты и направления деятельности: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения», — перечислил список возможностей для приезжих и местных Аксёнов. Он отметил, что массовые мероприятия проводиться не будут, а заселяться в отели приезжим из других регионов разрешено только с 1 июля.

Правила обязательного изолирования для интуристов ещё остаются в силе.

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Комментарии (10)

kagemusha
Я туда ехать должен как к себе домой. Понимаете, нет?
kagemusha
Вы смешные ребята. О каких туристах идёт речь, если Крым это Россия?
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