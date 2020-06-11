Российских туристов в Крыму освобождают от тестов и заточения. Но измерять температуру будут на подступах
Туристам, которые приедут в Крым из других регионов, не нужно будет сдавать тесты на коронавирус. При этом выявлять у них ОРВИ и измерять температуру власти планируют в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту. О правилах 11 июня в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Режим обязательного карантина для российских путешественников в Крыму отменяется с 15 июня. При этом носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей всё же пока придётся.
«Смогут возобновить работу следующие объекты и направления деятельности: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения», — перечислил список возможностей для приезжих и местных Аксёнов. Он отметил, что массовые мероприятия проводиться не будут, а заселяться в отели приезжим из других регионов разрешено только с 1 июля.
Правила обязательного изолирования для интуристов ещё остаются в силе.