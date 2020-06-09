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09.06.2020 15:25
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Крым окончательно открывается для туристов. Приезжих больше не будут помещать в обсерватор

С 15 июня на территории Крыма полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Вместе с этим отменяется обязательная обсервация для туристов из других субъектов Российской Федерации. Об этом 9 июня сообщается в соцсетях главы республики Сергея Аксёнова.

Интуристам, в том числе с Украины, придётся по прибытии изолироваться на две недели. Для них пока послаблений нет,

Несколькими днями ранее сообщалось, что Крым может открыться для россиян в начале июля.

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Комментарии (7)

virtvid
Предлагают за свои деньги съездить туда, где могут зарезать за отказ станцевать лезгинку. Лучше выбрать для отдыха страну поспокойнее.
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Марти МакФлай
Спасибо,нет. Я лучше подожду Италию или Португалию.Сколько бы не пришлось.
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