Крым окончательно открывается для туристов. Приезжих больше не будут помещать в обсерватор
С 15 июня на территории Крыма полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Вместе с этим отменяется обязательная обсервация для туристов из других субъектов Российской Федерации. Об этом 9 июня сообщается в соцсетях главы республики Сергея Аксёнова.
Интуристам, в том числе с Украины, придётся по прибытии изолироваться на две недели. Для них пока послаблений нет,
Несколькими днями ранее сообщалось, что Крым может открыться для россиян в начале июля.