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09.06.2020 16:40
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ДТП на Приморском шоссе, где сгорел квадроциклист, дошло до суда. Водитель автомобиля вину не признал

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля и квадроцикла, произошедшем в сентябре 2018 года. Автомобилист, как выяснилось, был «под кайфом».

Авария произошла 2 сентября 2018 года около 22:35. Как сообщает 9 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя в состоянии наркотического опьянения автомобилем KIA Soul, следовал по Приморскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске в сторону Комарово. Дорога была освещена, видимость не ограничена.

На нерегулируемом перекрестке Приморского шоссе с Красноармейской улицей он стал поворачивать налево на Красноармейскую (в сторону Курортной улицы) на скорости 5–10 км/ч, создав помеху приближавшемуся сзади квадроциклу Yamaha, так как выехал в его полосу. Суд установил, что условия позволяли автомобилисту увидеть мотовездеход заранее.

После столкновения с KIA квадроцикл выкинуло с проезжей части на обочину, где он врезался в дерево. Вездеход загорелся, и при этом его отбросило обратно на дорогу. Квадроциклист — парень 2000 года рождения — погиб на месте.

В отношении водителя «КИА» было возбуждено уголовное дело по пп.а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сам он вину не признал.

Зеленогорский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на 3 года. Также суд удовлетворил гражданские иски на сумму 1 500 000 рублей.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/video-68471405_456246101" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/video-68471405_456246101" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/video-68471405_456246101" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Кадр из видео УГИБДД
Кадр из видео УГИБДД

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Комментарии (3)

IG1
Предполагаю, что мог быть и без номерного знака. Да и вообще, квадроциклам движение по автомобильным дорогам вроде запрещено. Мне один попался, несущийся по Выборгскому шоссе со скоростью под 100 км\ч...
Zloi_prohozhiy
да и летел этот квадроциклист явно идя на обгон, раз при повороте налево мужик на киа его подбил. Как-то тут никого не жалко
yelda
Не хочу язвить, но удостоверения на квадрацикл у погибшего тоже явно не было. Тут явная обоюдка.
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