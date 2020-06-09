Авария произошла 2 сентября 2018 года около 22:35. Как сообщает 9 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя в состоянии наркотического опьянения автомобилем KIA Soul, следовал по Приморскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске в сторону Комарово. Дорога была освещена, видимость не ограничена.

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля и квадроцикла, произошедшем в сентябре 2018 года. Автомобилист, как выяснилось, был «под кайфом».

На нерегулируемом перекрестке Приморского шоссе с Красноармейской улицей он стал поворачивать налево на Красноармейскую (в сторону Курортной улицы) на скорости 5–10 км/ч, создав помеху приближавшемуся сзади квадроциклу Yamaha, так как выехал в его полосу. Суд установил, что условия позволяли автомобилисту увидеть мотовездеход заранее.

После столкновения с KIA квадроцикл выкинуло с проезжей части на обочину, где он врезался в дерево. Вездеход загорелся, и при этом его отбросило обратно на дорогу. Квадроциклист — парень 2000 года рождения — погиб на месте.

В отношении водителя «КИА» было возбуждено уголовное дело по пп.а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сам он вину не признал.

Зеленогорский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на 3 года. Также суд удовлетворил гражданские иски на сумму 1 500 000 рублей.