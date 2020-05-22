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22.05.2020 22:02
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«Сначала подумали, что потасовка какая-то»: самосвал на Земледельческой задним ходом смял «Мерседес»

Серьёзное ДТП произошло вечером 22 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 19:45 на Земледельческой улице, 5, 25-летний мужчина на «Скании» (на фото видно, что это самосвал) разворачивался на перекрёстке. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности движения и ударил кроссовер Mercedes GLE 350, за рулём которого находился 69-летнего мужчины. Пострадала пассажирка легковой машины – 62-летняя женщина. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пассажирку зажало в салоне, при этом она оставалась в сознании. «На помощь сбежались все, кто рядом был, - рассказывает Алёна. - Стропы принесли, грузовиком оттаскивали сложившийся металл.... С заднего сидения зажимали раны женщине и голову перебинтовывали. <…> Cлужбы приехали и разошлись уже. Мы когда проезжали там, и с крыши «Мерседеса» тащили, и со всех сторон, человек 15-20, сначала подумали, что потасовка какая-то».

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Комментарии (6)

krasnonosov
Почему 69 летний нарушает карантин и не самоизолировался дома?
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261254291
Для дзен-блоггера нормально, для якобы профессионального СМИ - нет.
"за рулём которого находился 69-летнего мужчины"
Вы не вычитываете что пишите?
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