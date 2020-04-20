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20.04.2020 10:43
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Глава ВТБ о грозящем кризисе: «Это когда утром вместо чашки кофе хочется выпить стакан водки»

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин оценил последствия пандемии коронавируса для российского банковского сектора и описал свое видение грозящего стране кризиса. Интервью с главой кредитной организации 20 апреля опубликовал РБК.

Костин напомнил, что в помощь пострадавшим отраслям уже выдали три триллиона рублей и еще полтора — на лизинговые компании в сфере повышенного риска. По его словам, российская экономика окажется под серьезным ударом тогда, когда эти предприятия не смогут в срок оплатить кредиты. В таком случае банковский сектор может потерять 2,5 трлн рублей.

Глава ВТБ также сформулировал свое определение понятия кризис и поделился им в интервью РБК.

«В 1998-м я сформулировал определение кризиса: это когда утром вместо чашки кофе хочется выпить стакан водки. Недавно был один момент — не то чтобы страх или какие-то особенные неприятности, но почему-то стало грустно. Сам удивился. Съел тарелку пельменей и выпил водки. Правда, вечером. Полегчало», — сказал Костин.

Помимо этого, руководитель кредитной организации спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году. Говоря об этом, он пояснил, что рост доллара на 15 % произошел в допустимых для банков пределах. По его мнению, курс не выйдет за рамки 80 рублей за доллар.

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Комментарии (11)

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