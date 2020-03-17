Суд вернул на новое рассмотрение итоги муниципальных выборов в «Нарвском округе». Партия Роста продолжает бороться за мандат с «Единой Россией»

Городской суд 17 марта вернул на новое рассмотрение решение первой инстанции, которая отказалась отменить итоги выборов по участку №585 в МО «Нарвский округ» по иску кандидата от Партии Роста Сергея Самасадкина. Информацию «Фонтанке» 17 марта подтвердил истец.



После отмены решения Кировского райсуда дело возвращается на новое рассмотрение. Иск Самасадкин подал 18 сентября, однако 10 октября он уточнил исковые требования. Суд счел, что именно с этой даты надо считать подачу заявления, и отказал на основании того, что иск подан позднее 10 дней с момента принятия решения об итогах голосования.

