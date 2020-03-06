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06.03.2020 15:47
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Из-за нехватки пассажиров Finnair отменит на неделю 177 европейских рейсов

Финский авиаперевозчик Finnair 6 марта объявил об отмене 177 рейсов - пассажиропоток заметно оскудевает из-за разгула коронавируса в Европе.

«Мы отменяем многие из наших европейских рейсов в период с 20 марта по 28 марта 2020 года, поскольку количество пассажиров на определенных направлениях очень мало из-за того, что наши клиенты отложили свои поездки из-за ситуации с коронавирусом, что повлияло, в свою очередь, на бронирование авиабилетов», - рассказали в авиакомпании.

Среди отменённых рейсов - Лондон, Осло, Берлин, Копенгаген, Варшава, Брюссель и многие другие. Не состоятся и 10 полётов между Москвой и Хельсинки. Петербург из расписания пока не вычеркнут.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут изменить даты поездки или получить полный возврат стоимости билетов.

Ранее Finnair отказался от полётов в Милан с 9 марта по 7 апреля, до этого приостановили китайское направление приостановил рейсы в материковый Китай до конца апреля, стал реже летать в Гонконг. В японскую Осаку стало 10 рейсов вместо 10. Все полёты в Сеул отменены с 9 марта до 16 апреля.

Из-за сложившейся ситуации перевозчик намерен отправить в вынужденный отпуск своих работников. По данным Yle, он продлится 14-30 дней и коснётся всего персонала.

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Комментарии (1)

Parallax
"В японскую Осаку стало 10 рейсов вместо 10"? Вот это новость!
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