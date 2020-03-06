Из-за нехватки пассажиров Finnair отменит на неделю 177 европейских рейсов

Финский авиаперевозчик Finnair 6 марта объявил об отмене 177 рейсов - пассажиропоток заметно оскудевает из-за разгула коронавируса в Европе.

«Мы отменяем многие из наших европейских рейсов в период с 20 марта по 28 марта 2020 года, поскольку количество пассажиров на определенных направлениях очень мало из-за того, что наши клиенты отложили свои поездки из-за ситуации с коронавирусом, что повлияло, в свою очередь, на бронирование авиабилетов», - рассказали в авиакомпании.

Среди отменённых рейсов - Лондон, Осло, Берлин, Копенгаген, Варшава, Брюссель и многие другие. Не состоятся и 10 полётов между Москвой и Хельсинки. Петербург из расписания пока не вычеркнут.