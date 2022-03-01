Штаб по борьбе с санкциями и закрытие «Эха» и «Дождя». Шестой день операции на Украине

Утром на центральной площади Свободы в Харькове прогремел страшный взрыв, видео стали распространяться по соцсетям.
Днем 1 марта Минобороны предупредило киевлян, что планирует нанести удары по спецобъектам ВСУ и 72-ого главного центра ПСО, объяснив свои намерения борьбой с информационными атаками на Россию. Уже спустя несколько часов в соцсетях начали появляться видео взрывов у телебашни в Киеве. Кроме того, ведомство сообщило о полной блокировке выхода к Азовскому морю для украинских сил.
Главы регионов начали сообщать о погибших российских бойцах. О двоих рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, еще о пятерых — губернаторы Краснодарского края, Ульяновской области, Пензенской и Курской областей.
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил, сколько еще будут продолжаться военные действия России - «до достижения поставленных целей».
Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия привела свои ПВО в боевую готовность, чтобы «не допустить ударов в спину российским войскам».
Усложняется ситуация в связи с санкциями против России. Компания — оператор проекта «Северного потока — 2» заявила о своем банкротстве.
Список автомобильных и технологических компаний, которые приостановили поставки своей продукции в Россию, продолжает шириться. Его пополнили General Motors, Volkswagen, Harley-Davidson, до этого — Volvo, Scania и Ericsson. На алкорынке тоже сокращения: производство в России свернул Nemiroff.
Транспортные компании DHL, UPS и FedEx приостановили прием посылок в Россию из-за ситуации с Украиной.
Банки ожидаемо после повышения ЦБ ключевой ставки начали наращивать ставки по потребкредитам, об этом уже объявили Сбербанк и ВТБ и ипотекам. А также прекратили выдачу льготной ипотеки. О том, что творится на рынке жилой недвижимости, читайте в разборе «Фонтанки».
За неделю средний чек на технику в России вырос сразу на 80%, но ряд крупных продуктовых торговых сетей ограничили наценку на «борщевой набор» 5%.
На фоне закрытого для России европейского неба Росавиация рекомендовала гражданам воздержаться от неслужебных поездок за границу. Не все просто и на рынке лекарств.
В российском правительстве создали специальный оперштаб по борьбе с санкциями, его возглавил лично премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства уже анонсировал, что иностранному бизнесу ограничат возможность выхода из российских активов — все ради повышения экономической устойчивости в период обильных санкций.
Еще один свежий указ – ограничить физический вывоз валюты, со 2-го марта нельзя будет вывезти сумму больше 10 тысяч евро.
К странам, которые ввели меры против России и отдельных ее граждан, присоединилась Япония. Правительство этой страны ввело экспортные санкции против ряда компаний и объявило о заморозке активов, если такие есть, представителей российской элиты Южная Корея ввела санкции в банковском секторе против Сбербанка, ВТБ, ВЭБ.
Попавшие под «блокирующие» санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard.
«Санкции» начала применять и сама Россия — к СМИ. Генпрокуратура потребовала заблокировать «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»*. Решение ведомство объяснило так: «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал "Дождь"» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Не прошло и 30 минут, как главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов объявил — радиостанции обрубили эфир . Также блокировкой пригрозили и «Википедии».
Шестой день подряд в крупных городах России проходят антивоенные митинги. В этот день Петербург, по предварительной информации, обогнал Москву по количеству задержанных — 90 против 60.
Спортивные федерации продолжают отстранять российских спортсменов от участия в международных стартах. Сегодня об этом объявила Международная федерация баскетбола, До конца сезона от участия в стартах отстранены российские и белорусские лыжники. А Норвегия запретила россиянам участвовать в этапе кубка мира на своей территории. Россия потеряла право проводить чемпионат мира по волейболу. На Кубке Дэвиса россиян и белорусов тоже не будет.
Также продолжают рваться и культурные связи между Россией и остальным миром. С должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра уволен Валерий Гергиев, до этого он получил ультиматум: до 28 марта озвучить свою позицию по Украине или расстаться с должностью. Сотрудничество с Гергиевым и Анной Нетрeбко разорвала Баварская опера. Организаторы Каннского фестиваля заявили, что не ждут российскую делегацию на этом мероприятии.