Шойгу рассказал, сколько продлится военная операция на Украине

Министр обороны РФ заявил, что Россия намерена добиться поставленных целей на Украине.
«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — заявил 1 марта Сергей Шойгу.
Министерство обороны РФ
По его словам, главной задачей специальной операции остается защита России от «военной угрозы, создаваемой странами Запада».
Глава оборонного ведомства уверен, что западные страны используют украинский народ для борьбы против РФ.