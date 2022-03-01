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Боевые действия на Украине

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Шойгу рассказал, сколько продлится военная операция на Украине

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Министр обороны РФ заявил, что Россия намерена добиться поставленных целей на Украине.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — заявил 1 марта Сергей Шойгу.

Министерство обороны РФ

По его словам, главной задачей специальной операции остается защита России от «военной угрозы, создаваемой странами Запада».

Глава оборонного ведомства уверен, что западные страны используют украинский народ для борьбы против РФ.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (58)

Ser_N0771
дату так и не обозначил...
266410437
Прикольно читать, что социалисты в США потребовали выхода США из НАТО для принятия самостоятельного решения.
Olaaa
окончательно заврались...жаль не соатлось ни одного генерала с честью, который закончил бы весь этот собачий карнавал
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