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Минобороны РФ: Выход украинских сил к Азовскому морю полностью заблокирован

Выход украинских подразделений к Азовскому морю полностью заблокирован. Отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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С начала проведения спецоперации войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продвинулись на глубину до 61 километра и блокировали населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка.

Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 километров.

В Минобороны РФ сообщают, что 1325 объектов военной инфраструктуры Украины поражены: уничтожено уже 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Вооруженные силы РФ нанесли сегодня, 1 марта, удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.

В Минобороны РФ подчеркивают, что удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (10)

Strelets 77
Надо все боты-дебилы высказались! Только совсем без мозгов могут не понимать в какое катастрофичное положение попала Россия из-за абсолютно ненужной и беспричинной войны!
Spb
надо дожимать укроту
orlovandrei1986
а что с Чёрным морем? =)
у них выход вообще-то, согласно Яндекс.Картам, и туда тоже есть =Р
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