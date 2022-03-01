Минобороны РФ: Выход украинских сил к Азовскому морю полностью заблокирован

С начала проведения спецоперации войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продвинулись на глубину до 61 километра и блокировали населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка.



Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 километров.



В Минобороны РФ сообщают, что 1325 объектов военной инфраструктуры Украины поражены: уничтожено уже 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

