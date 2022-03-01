Южная Корея ввела санкции против Сбербанка и других банков РФ

Южная Корея ввела санкции против России в банковском секторе, передаёт 1 марта РИА Новости. В частности прекращено сотрудничеств со Сбербанком, ВТБ, ВЭБ.

В сообщении корейского министерства стратегии и финансов указывается, что власть определилась с конкретными санкциями в банковском секторе после консультаций с США. Это отключение от SWIFT, прекращение работы с некоторыми банками и отказ от инвестирования в российские облигации.

«После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций», — говорится сообщении министерства.

