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Южная Корея ввела санкции против Сбербанка и других банков РФ

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Южная Корея ввела санкции против России в банковском секторе, передаёт 1 марта РИА Новости. В частности прекращено сотрудничеств со Сбербанком, ВТБ, ВЭБ.

В сообщении корейского министерства стратегии и финансов указывается, что власть определилась с конкретными санкциями в банковском секторе после консультаций с США. Это отключение от SWIFT, прекращение работы с некоторыми банками и отказ от инвестирования в российские облигации.

«После быстрого завершения консультаций с соответствующими ведомствами и казначейством США было принято решение о конкретной области и способе введения санкций», — говорится сообщении министерства.

В число «запрещённых» банков включены Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и их дочерние компании. Сроки прекращения сделок и исключения (например, сделки в рамках борьбы с коронавирусом) будут такими же, какие установлены для каждого банка в США.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (9)

nuga
Почему нас не блокируют швабовцы? ВОЗ,Фонд Гейтс,который продвигает квантовые метки места вакцинации на коже,Объединение городов и местной власти при ООН( управляет в половине городов России,включая все крупные ,имеет свою Конституцию,устав,которые обязательны к исполнению мэрами и губернаторами). 4 промышленная революция Шваба в России не свернута,продолжает свое разрушительное действие спецрежимами и новшествами. Беглов активно внедряет отмену наличных денег ,первое-на транспорте,а после Дума может рассмотреть закон об отмене налички в стране- автор депутат Артем Кирьянов,который не голосовал за признание ДЛНР и избежал санкций вместе с уклонистами из Новых людей. ВЭФ и Шваб разместили свое заявление по поводу Украины,оно обтекаемое и не содержит призыва ввести санкции и свернуть работу в РФ. Жаль,а то-не было счастья,да несчастье помогло.
266711874
чего ж когда Сербию и Ирак бомбили ,так не вопили все ? А вот и вся правда дудки амеровской .
266410437
Привет автомобилу номер 1 в России Хендай Солярис и оригинальным запчастям из Кореи.
Китайцы потирают руки-))
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