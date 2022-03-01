FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны анонсировало удар по спецобъектам в Киеве

Минобороны России 1 марта анонсировало удары по объектам службы безопасности Украины и 72-го главного центра ПСО в Киеве и призвало жителей близлежащих территорий покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

19
Печать

Удары в рамках боевых действий на Украине российские военные нанесут по ретрансляционным узлам.

В ведомстве пояснили, что с 24 февраля «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации». По сведениям Минобороны, граждане России получают звонки с угрозами физического устранения, также поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры.

В министерстве заявили, что информационные атаки проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ с использованием аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.

«В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием», — добавили в ведомстве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

SergAr
А что дальше, ядерный удар по Раде или лучше сразу по Лондону?
Дежурный врач
В Новой Газете 26.02 опубликовано стихотворение Дмитрия Быкова (он сейчас в США) "Остров Змеиный". Ну.... рифмы сочные, закольцовка сильная. Особенно конец хорош, где он на х,,, посылает известно кого.
Только есть нюанс - оно написано до того, как ВСУ признало, что украинские погранцы живы. Вообщем, наслаждайтесь. Если, конечно, под рукой есть пакетики для рвоты.
Perlamarg
Угу, добейте мировой имидж страны и усильте кольцо недругов вокруг России.
Там уже Финляндия в НАТО просится, и нейтральная Швейцария к санкциям присоединяется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний