Минобороны анонсировало удар по спецобъектам в Киеве

Удары в рамках боевых действий на Украине российские военные нанесут по ретрансляционным узлам.
В ведомстве пояснили, что с 24 февраля «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации». По сведениям Минобороны, граждане России получают звонки с угрозами физического устранения, также поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры.
В министерстве заявили, что информационные атаки проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ с использованием аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.
«В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием», — добавили в ведомстве.