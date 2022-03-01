Минобороны анонсировало удар по спецобъектам в Киеве

Удары в рамках боевых действий на Украине российские военные нанесут по ретрансляционным узлам.



В ведомстве пояснили, что с 24 февраля «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации». По сведениям Минобороны, граждане России получают звонки с угрозами физического устранения, также поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры.

В министерстве заявили, что информационные атаки проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ с использованием аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.