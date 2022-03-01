DHL, UPS и FedEx перестали принимать посылки в Россию

«В настоящее время мы не принимаем посылки DHL на Украину и с Украины. Отправления в Россию также были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в Россию до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении DHL от 1 марта.



«UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, отправителям, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои», — уточняется в сообщении перевозчика.



В свою очередь FedEx также сообщила, что приостановила доставку грузов в Россию и на Украину до специального уведомления.

