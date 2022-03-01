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DHL, UPS и FedEx перестали принимать посылки в Россию

Транспортная компания DHL сообщила о приостановке приема посылок в Россию из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации. Аналогичные заявления сделали UPS и FedEx.

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«В настоящее время мы не принимаем посылки DHL на Украину и с Украины. Отправления в Россию также были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в Россию до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении DHL от 1 марта.

«UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, отправителям, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои», — уточняется в сообщении перевозчика.

В свою очередь FedEx также сообщила, что приостановила доставку грузов в Россию и на Украину до специального уведомления.

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Комментарии (4)

SHUREPA
Федорычев охренел что ли? В бан его Федекс
Комментатор широкого профиля
Эти глупцы даже не подозревают какую подлость сами себе делают. Ведь доверие к ним будет подорвано на многие годы, и репутация покатится пол откос.
orlovandrei1986
ну а по ним как раз дипломаты и получали свою почту? =)))))
тогда, я так понимаю, щас будут сворачиваться? =)))))
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