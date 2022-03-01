В правительстве создали оперштаб против санкций. Руководитель — Мишустин, замы — Белоусов и Собянин

При правительстве РФ создан оперативный штаб по противодействию санкциям. Руководить им будет лично премьер-министр страны Михаил Мишустин, его заместителями станут вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как говорится в сообщении кабмина от 1 марта, Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, а Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне.



По словам Мишустина, за последние годы в России был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. Для их реализации в режим оперативного штаба переводится работа действующей с 2018 года правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

