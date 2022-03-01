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В правительстве создали оперштаб против санкций. Руководитель — Мишустин, замы — Белоусов и Собянин

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При правительстве РФ создан оперативный штаб по противодействию санкциям. Руководить им будет лично премьер-министр страны Михаил Мишустин, его заместителями станут вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство России

Как говорится в сообщении кабмина от 1 марта, Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, а Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне.

По словам Мишустина, за последние годы в России был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. Для их реализации в режим оперативного штаба переводится работа действующей с 2018 года правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

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Комментарии (8)

iphonedimona
Ещё Назарова в штаб добавьте. Кто не знает - Владимир Назаров, директор МИФИ, человек ответственный за повышение пенсионного возраста. Точнее, отвечать там должны многие, но этот со своим институтом разрабатывал эту тему конкретно.
Dmitry Antonov
А кто будет контрсанкции придумывать и будет ли адекватный симметричный/ассиметричный ответ на все пакеты санкций?
Piter Russo
Национализируйте предприятия не резидентов страны которых ввели санкции.
Обьявляйте тех. деволт по кредитным , лизинговым обязательствам банков и лизинговых компаний стран которые ввели санкции до прекращения действий санкций.
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