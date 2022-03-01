FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сбербанк повысит ставки по ипотеке до 18,6% после решения ЦБ РФ

22
Печать

Сбербанк сообщил о повышении ставок по основным ипотечным программам на 7,3 процента, до 18,6% годовых. Изменение затронет кредиты на покупку готового жилья и квартир в новостройках, ставки в рамках программ господдержки останутся прежними.

Как сообщает РБК 1 марта, ссылаясь на пресс-службу кредитного учреждения, для банка это уже третий раунд повышения стоимости ипотеки за месяц: предыдущие были 1 и 18 февраля.

Кроме того, Сбербанк поднял доходность ставок по вкладам в рублях до 16–18% годовых, а по валютным промодепозитам — до 5% в долларах и 3,5% в евро. Свое решение в кредитном учреждении обосновали «адаптацией к рыночным условиям». Отметим, ЦБ РФ резко увеличил ключевую ставку — до 20% с 9,5% годовых. Такой уровень является рекордным в истории России.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

266072580
"Кроме того, Сбербанк поднял доходность ставок по вкладам в рублях до 16–18% годовых"

Откуда вы берёте эти странные цифры??
На официальном сайте Сбера СберВклад заявлен до 9.5% - и то это с подключенной опцией СберПрайм, а без неё 8%!

А про опцию СберПрайм и почитать-то нельзя - ссылка у них битая.)

А вот ВТБ кстати не пожадничали, их санкциями посильнее прижали - так они замутили счет Сейф - 18% годовых плюс мультибонус 1.5%.
Stadilainen
все, как классик прописал. Терпи, моя красавица...
Perlamarg
То есть, рынок недвижимости тоже встанет
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний