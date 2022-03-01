Сбербанк повысит ставки по ипотеке до 18,6% после решения ЦБ РФ

Сбербанк сообщил о повышении ставок по основным ипотечным программам на 7,3 процента, до 18,6% годовых. Изменение затронет кредиты на покупку готового жилья и квартир в новостройках, ставки в рамках программ господдержки останутся прежними.



Как сообщает РБК 1 марта, ссылаясь на пресс-службу кредитного учреждения, для банка это уже третий раунд повышения стоимости ипотеки за месяц: предыдущие были 1 и 18 февраля.



Кроме того, Сбербанк поднял доходность ставок по вкладам в рублях до 16–18% годовых, а по валютным промодепозитам — до 5% в долларах и 3,5% в евро. Свое решение в кредитном учреждении обосновали «адаптацией к рыночным условиям». Отметим, ЦБ РФ резко увеличил ключевую ставку — до 20% с 9,5% годовых. Такой уровень является рекордным в истории России.