Норвегия запретила российским лыжникам участвовать в этапе Кубка мира на своей территории

Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло с 5 по 6 марта. Об этом 1 марта сообщает TV2 со ссылкой на президента организации Эрика Рёсте.
«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь Лыжная ассоциация Норвегии не может больше ждать. Поэтому лыжный совет решил заранее проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не будет разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии», — приводит телеканал слова президента Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».