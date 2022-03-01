Норвегия запретила российским лыжникам участвовать в этапе Кубка мира на своей территории

Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло с 5 по 6 марта. Об этом 1 марта сообщает TV2 со ссылкой на президента организации Эрика Рёсте.



«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь Лыжная ассоциация Норвегии не может больше ждать. Поэтому лыжный совет решил заранее проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не будет разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии», — приводит телеканал слова президента Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

