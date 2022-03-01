FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Норвегия запретила российским лыжникам участвовать в этапе Кубка мира на своей территории

6
Печать

Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло с 5 по 6 марта. Об этом 1 марта сообщает TV2 со ссылкой на президента организации Эрика Рёсте.

«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от имени всего лыжного спорта, но теперь Лыжная ассоциация Норвегии не может больше ждать. Поэтому лыжный совет решил заранее проинформировать FIS о том, что российским и белорусским спортсменам не будет разрешено стартовать на соревнованиях в Норвегии», — приводит телеканал слова президента Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

муматор
основания какие?
А13579
«Фонтанка», рубрику «Спорт» пора убирать. Спорт больше не существует. Это политика в чистом, вернее сказать, в грязном, виде.
ДуремарСПб
Где то маньяк который всё это заварил?Где этот нелигитимный трус?Россияне хотят знать когда он собираеться выехать в Гаагу на трибунал снимать санкции с России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний