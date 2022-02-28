«Зенит» возвращается в Россию с победой над «Рубином». Возможно надолго

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Обычно говорят, что победный состав не меняют. Видимо, ничья в Испании была расценена тренерским штабом как локальный успех, потому что перемен в старте по сравнению с игрой против «Бетиса» не случилось. Даниил Одоевский в воротах, Данил Круговой слева, Алексей Сутормин справа, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос и Дмитрий Чистяков в центре обороны (при этом колумбиец оказался на позиции правого центрального); Малком, Клаудиньо, Вендел, Юри Алберто в полузащите; Артем Дзюба с капитанской повязкой на острие атаки. Коктейль занятный: 4 собственных воспитанника, 5 бразильцев и колумбиец плюс противоречивый Дзюба.



Факт: на матче отсутствовали Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук. Про защитника генеральный директор клуба Александр Медведев, в день игры продливший контракт на 3 года, сказал, что воспитанник донецкого футбола не готов физически и попросил не заявлять его на игру. Тимощук по словам Семака приболел.

Главная интрига матча 19-го тура РПЛ лежала на поверхности. В самом северном городе-миллионере встречались учитель и ученик. После командировки в ПСЖ свою российскую карьеру Сергей Семак-футболист перезапускал в скончавшемся ФК «Москва» именно под руководством нынешнего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Отдельная строка биографии Семака-игрока — два чемпионства в составе «Рубина».

Были пересечения и на футбольном поле. Тот же Сутормин до перехода в «Зенит» успел ровно сутки потренироваться в составе казанцев, откуда был выкуплен за громкую сумму в 50 тысяч рублей. Дзюба в эфире «Грустной передачи о футболе» называл Слуцкого лучшим российским тренером, кстати, в январе слухи отправляли форварда именно что в «Рубин».



Отметим, вторую игру в воротах выходит совсем юный Одоевский: 19 лет голкиперу исполнилось недавно, в январе. Сложно забегать вперед, но можно предположить, что наблюдаем в прямом эфире за очередной кадровой революцией в воротах «Зенита» Семака. Напомним, что в первой игре против «Бетиса» в Петербурге Михаил Кержаков пропустил трижды, Станислав Крицюк сперва травмировался, потом заболел коронавирусом, и в итоге весеннюю часть сезона петербургский клуб встречает с молодым вратарем. На 17-й минуте Вираж поддержал Одоевского персональной кричалкой: уже в третьем матче за основной состав.

В первом тайме «Зенит» выглядел предпочтительней, но откровенных голевых моментов не создал. Лишь Чистяков с углового пробил в перекладину ворот Юрия Дюпина. «Рубин» ответил ударом Хвичи Кварацкелии: Одоевский отбил кулаками и сорвал овацию «Газпром Арены». Игра преобразилась за 5 минут до перерыва: сперва удар Дзюбы головой в упор Дюпин отбил ногами в прыжке в стиле Рене Игиты. На последних секундах уже компенсированного времени Вендел с третьей попытки открыл-таки счет в матче. Стадион уже отпраздновал и практически отправился дышать бризом Финского залива, как арбитр Евгений Кукуляк решил посмотреть повтор и гол внезапно отменил.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В перерыве в эфире трансляции легенда московского «Спартака» Владимир Быстров, эксперт «Матч ТВ», объяснил причину отмены гола, мол, голова Алберто лежала в офсайде и помешала Дюпину отреагировать на удар бразильца. Отдельно отметим, что согласно рекомендациям арбитры не обращаются к системе видеоповторов в случае положения вне игры. Так же Быстров призвал удалить Барриоса за вторую желтую карточку, которую Кукуляк по его версии должен был показать колумбийцу за откидку мяча.

Второй тайм получился огненным. «Зениту» не получилось забить засчитанный гол в раздевалку, но дебют этой половины встречи удался: на 48 минуте Клаудиньо навесил точно в голову Алберто, который подсек мяч в дальний угол ворот Дюпина. Уже через 3 минуты Клаудиньо прорвался в штрафную гостей и заработал пенальти, который уверенно реализовал в ворота бывшей команды Сутормин (у Алексея невероятная статистика: 5 из 5 забитых 11-метровых за «Зенит», всего за карьеру — 16 из 16).

На 61 минуте «Рубин» нанес первый удар в створ во втором тайме, который вернул гостей в игру. Белорус Виталий Лисакович в своем дебютном матче за казанцев выскочил из-за спин Барриоса и Сантоса один на один и переиграл Одоевского — 2:1.



На 67 минуте Даниил был готов провалиться сквозь землю: простой удар того же Лисаковича в ближний угол прошел под ногой юного вратаря — 2:2.

На 71 минуте Слуцкий оформил аж четверную замену: стало понятно, что гостей ничья не устраивает. Семак ответил скромной двойкой: Иван Сергеев вместо Алберто, Андрей Мостовой вместо Сутормина.

Кукуляк напомнил о себе на 78 минуте и спутал планы гостей: воспитанник петербургского футбола Леон Мусаев заработал глупую желтую карточку, которая оказалась второй. Семак продолжил использовать замены: Александр Ерохин вышел вместо Кругового, чтоб добавить мощи в верховой борьбе.

На 92 минуте «Зенит» конвертировал давление в большинстве в гол: Вендел прострелил с правого фланга, и Сергеев совершенно по-бразильски пяткой перевел мяч в ворота Дюпина. Но и это был не конец, на последней секунде игры Одоевский отбил мяч перед собой, и Александр Зуев добивал мяч головой в пустые ворота — казалось бы, наверняка. Но в ворота не попал.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фантастические итоги встречи: Алберто забил первый гол за «Зенит». Сергеев забил первый гол за «Зенит». У Клаудиньо — голевая передача и заработанный пенальти. Одоевский пропустил первые голы за «Зенит». Ротация дала результат. Серия «Зенита» в чемпионате: 8 матчей без поражений, 5 побед и 3 ничьих. В субботу «Динамо», преследующее петербургский клуб, разгромило «Химки» и вышло на первое место. Победой над «Рубином» команда Семака вернула себе преимущество в два очка в таблице.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

