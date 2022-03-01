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У России забрали чемпионат мира по волейболу. Он должен был пройти в десяти городах, в том числе в Петербурге

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Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение чемпионата мира в России. Официальное заявление об этом опубликовано на официальном сайте FIVB 1 марта.

«Администрация FIVB пришла к выводу, что проведение чемпионата мира по волейболу в России невозможно из-за войны на Украине. Было принято решение отстранить Россию от организаторских функций хозяина мирового чемпионата. Место проведения турнира будет выбрано позже», — гласит решение FIVB.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

Ранее Россия уже лишилась всех международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

А13579
Спорта больше нет, есть политика.
267086865
Наших спортсменов выгоняют со всех соревнований по всем видам спорта. Толи еще будет.
VKuser122709305
За неполных 3 дня, чиновники всяких Fia, fisa и прочих, напринимали столь срочных решений, которые они и за полгода принять не могут.
Может сильно заранее готовились?
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