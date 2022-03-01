У России забрали чемпионат мира по волейболу. Он должен был пройти в десяти городах, в том числе в Петербурге

Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение чемпионата мира в России. Официальное заявление об этом опубликовано на официальном сайте FIVB 1 марта.



«Администрация FIVB пришла к выводу, что проведение чемпионата мира по волейболу в России невозможно из-за войны на Украине. Было принято решение отстранить Россию от организаторских функций хозяина мирового чемпионата. Место проведения турнира будет выбрано позже», — гласит решение FIVB.



Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

