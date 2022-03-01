Россия и Белоруссия не примут участие в Кубке Дэвиса. ITF отстранила страны от командных турниров по теннису

Россию и Беларуссию временно отстраняют от участия в международных соревнованиях. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).



Спортсмены смогут выступать в личных соревнованиях, но не в командных — так что защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг не удастся. Запланированные турниры под эгидой ITF в России и Белоруссии тоже отменяются.



«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает военную спецоперацию России в Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ — прим. ред.) и содействие ей со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления. ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность народу Украины», — цитирует заявление Международной федерации тенниса Championat.com.

