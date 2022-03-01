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Россия и Белоруссия не примут участие в Кубке Дэвиса. ITF отстранила страны от командных турниров по теннису

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Россию и Беларуссию временно отстраняют от участия в международных соревнованиях. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Спортсмены смогут выступать в личных соревнованиях, но не в командных — так что защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг не удастся. Запланированные турниры под эгидой ITF в России и Белоруссии тоже отменяются.

«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает военную спецоперацию России в Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ — прим. ред.) и содействие ей со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления. ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность народу Украины», — цитирует заявление Международной федерации тенниса Championat.com.

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Комментарии (10)

any_5e4cfc41eb9fb
Вместо тенниса пенис
f0ntan
Белоруссия за что? За то, что на своей территории в Гомельской области организовала переговоры?
killbeachtrash
Протирая очки ...Да и правильно. Надо их в Сибирь отправить теннис поднимать в городках местных. Вот была напротив "Спорт-паласа" теннисная школа. Теперь там берег "облагороженный" с убогой в архитектурой. Да в принципе они судя по событиям свою карьеру спортивную изжили.
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