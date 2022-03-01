Глава Краснодарского края сообщил о гибели еще одного российского военного на Украине

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе российских военных действий на Украине погиб капитан Александр Лысенко. Об этом глава региона 1 марта написал https://t.me/kondratyevvi/3843 в своем телеграм-канале.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей», — говорится в сообщении.

