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Боевые действия на Украине

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Глава Краснодарского края сообщил о гибели еще одного российского военного на Украине

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе российских военных действий на Украине погиб капитан Александр Лысенко. Об этом глава региона 1 марта написал https://t.me/kondratyevvi/3843 в своем телеграм-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что прощание с Лысенко пройдёт 1 марта в Кавказском районе.

Ранее о двух погибших российских бойцах рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. О смерти еще двух контрактников сообщали главы Пензенской и Курской областей. О двоих погибших говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (36)

chip1
Жаль ребят, война убивает простых солдат, а дети политиков и олигархов в шоколаде, тачки, девочки, руководящие должности в госструктурах! Есть у нас хоть один пример политика или известного чиновника, чей сын непосредственно принимает участие в спецоперации?
zelf
Тссс! Низя!
ahma
Hет войне!!!!!!!!
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